Ege Denizi'nde Peş Peşe İki Büyük Deprem!

Ege Denizi günlerdir peş peşe depremlerle sallanırken, AFAD 5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

5.2'lik depremin ardından bir de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler İzmir, Aydın ve Manisa'da şiddetli hissedildi.

AFAD'ın depreme ilişkin paylaştığı ilk bilgilere göre, 5.2'lik depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı bilgilendirmede ise, depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

BİR DEPREM DAHA

4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken, bu depremin derinliği ise 4.7 olarak duyuruldu.

AFAD'ın verilerine göre, 28 Ocak'tan beri Ege Denizi'nde 750'yi aşkın deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini adasında herhangi bir olası olumsuz duruma karşı önlem alınırken, bölgede tsunami ve yanardağı patlaması endişeleri halen güncelliğini koruyor.

Son depremler için tıklayın...

Kaynak: Haber Merkezi