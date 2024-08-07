Ege Denizi'nde Korkutan Deprem
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak duyuruldu.
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Ege Denizi'nde saat 08.19'da 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Ege Denizi'nde meydana gelen depremin derinliği 9.03 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-07
Saat:08:19:57 TSİ
Enlem:40.38333 N
Boylam:23.97417 E
Derinlik:9.03 km
Detay:https://t.co/SRg6stkOg0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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