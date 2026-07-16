Ege Denizi'nde Deprem! AFAD Dakikalar Önce Duyurdu
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 15.45'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.45'te Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Saat 15.45'te kaydedilen 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 35 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 16, 2026
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-07-16
Saat:15:45:30 TSİ
Enlem:35.31972 N
Boylam:26.02583 E
Derinlik:35 km
Detay:https://t.co/zEL8hjVgk3@afadbaskanlik
Kaynak: Haber Merkezi
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