Ege Denizi'nde Deprem! AFAD Dakikalar Önce Duyurdu

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 15.45'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde Deprem! AFAD Dakikalar Önce Duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 15.45'te Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Saat 15.45'te kaydedilen 3.6 büyüklüğündeki depremin derinliği 35 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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