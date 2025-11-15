Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak belirlendi.

