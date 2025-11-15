Ege Denizi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8 kilometre olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.93 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-11-15
Saat:21:29:12 TSİ
Enlem:39.60778 N
Boylam:25.98861 E
Derinlik:8.33 km
Detay:https://t.co/oMOYkKZk08@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi