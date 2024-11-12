Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem

AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 1.21'de meydana gelen depremin derinliği 6,96 kilometre olarak ölçüldü.

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