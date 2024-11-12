Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 1.21'de meydana gelen depremin derinliği 6,96 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-12
Saat:01:21:46 TSİ
Enlem:40.15722 N
Boylam:23.00278 E
Derinlik:6.96 km
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