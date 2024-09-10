Efes Selçuk Belediye Başkanından 9 Eylül Törenlerinde ‘Solo Türk’ Gösterisi Yapılmamasına Tepki

Kurtuluş Savaşı’nın zaferle taçlandığı gün olan 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı gururu, sabahtan akşama kadar devam eden kutlamalarla coşkuyla yaşandı.

Sabah 09.00’da “102. Yıl Zafer Yürüyüşü” ile başlayan ve tüm gün süren kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı’ndan Lozan Meydanı’na yapılan Fener Alayı yürüyüşü ile sona ererken, kutlamalara bu yıl Solo Türk gösterilerinin yapılmaması gölge düşürdü.

Tasarruf tedbirleri kapsamında yapılmadığı ifade edilen Solo Türk’süz 9 Eylül ise İzmirlilerden tepki aldı.

Solo Türk’ün 9 Eylül’de gösteri yapmamasına bir tepki de Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den geldi. 9 Eylül gururunun coşkuyla yaşandığını belirten Başkan Sengel, Solo Türk’ün gösterisinin engellenmesini ise ‘kabul edilemez’ olarak değerlendirdi.

“Cumhuriyet değerlerinin sonucu olduğunu düşünüyorum”

Kurtuluş günü coşkusuna ilişkin düşüncelerini aktaran Sengel, şunları söyledi:

“İzmir’in kurtuluşunun 102. yılı. Bunu çok büyük bir gurur olarak değerlendiriyorum. Şu anda olduğumuz alanlar dahilinde düşündüğümüzde ilk defa ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’den başlamak üzere milli mücadelenin 19 Mayıs 1919 yılı başladığını, 30 Ağustos Zafer Bayramımızla birlikte de devam eden ve sonrasında da o Misak-ı Milli sınırları dahilinde kurtuluşun bir parçası olan ve esasını oluşturan İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü şu anda bir kadın belediye başkanı olarak burada kutluyor olmanın inanılmaz büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet değerlerinin sonucu olduğunu düşünüyorum. O anlamda bir bütün gün boyunca sabahtan başlayarak gerçekten İzmir'e yakışır kutlamalar şenliği oldu.”

“İzmir'de Solo Türk'ün semalarda uçmasının engellenmesi”

Tasarrufun milli bayram kutlamalarını kapsamadığını hatırlatan Sengel, şu ifadeleri kullandı:

“Solo Türk bizim için çok kıymetli gerçekten. Bir de biz İzmir'de her seferinde buna alışmış insanlarız. Tasarruf tedbirleri dahilinde bir kurtuluşun engellenmiş bir kurtuluşun şenliğinin içerisindeki olan aksiyonun engellenmiş olmasını çok da doğru bulmuyoruz. Tasarruf tedbirleri milli bayramlar kurtuluşları kapsamayan bir durumdayken bunun bahane edilmesini çok üzücü olarak değerlendiriyorum. Çünkü o göklerde Solo Türk'ün gezmesi o milli duygularımızın hepsini ortaya çıkaran şeylerdir. O yüzden biz üzgünüz. Ancak dediğim gibi birçok şeyden tasarruf edilmezken, Solo Türk'ün şurada İzmir'de semalarda uçmasının engellenmiş olmasını çok da kabul ettiğimizi söyleyemeyiz.”

Kaynak: ANKA