Editörümüz Furkan Karabay hakkında adli kontrol talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un, editörümüz gazeteci Furkan Karabay hakkında 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Karabay, hakkındaki iddialar nedeniyle sabah saatlerinde evinden alınarak, polis zoruyla ifadeye götürüldü. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Karabay hakkında, savcı, adli kontrol talep ederken, 1 Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı bekleniyor. Karabay, yargıdaki haberleri gündeme getirmişti.

BARIŞ TERKOĞLU VE BARIŞ PEHLİVAN'DAN TEPKİ

Karabay'ın polis zoruyla ifadeye götürülmesine gazeteciler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'dan tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Barış Terkoğlu şunları söyledi:

Son dönemde yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını haberleştiren ve sosyal medyada duyuran Gerçek Gündem editörü @FurkannKarabay bu sabah evinden polis zoruyla alınarak Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü. Kendi içindeki kiri temizleyemeyen yargı, o kiri haberleştirenleri susturarak sorununu çözmeye çalışıyor!

Tepki gösteren diğer bir isim olan Barış Pehlivan ise "Ne güzel memleket" diyerek şunları aktardı:

Ne güzel memleket! Bu topraklarda sadece adalet hüküm sürsün diye genç yaşta mücadele veren gazeteci, ağır iddiaların muhattapları tarafından sorgulanıyor.

RSF'DEN TEPKİ

Karabay'ın gözaltına alınmasının ardından Sınır Tanımayan Gazeteciler'den (RSF) Erol Erol Önderoğlu, "Bir gazetecinin yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını haberleştirmesi, gündeme getirmesi kimi rahatsız edebilir? Her ifade çağrısına zaten karşılık veren Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’ı sabah vakti evinden polis zoruyla alınması bir tehdittir" dedi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

DİSK Basın İş ise, "Yargıda rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, Necip Hablemitoğlu cinayeti gibi önemli konularda önemli haberlere imza atan Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay, bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir, Karabay derhal serbest bırakılsın" ifadelerine yer verdi.

"FURKAN KARABAY'I SERBEST BIRAKIN"

Sosyal medya hesabından Karabay'ın gözaltına alınmasına tepki gösteren gazeteci Timur Soykan ise, "Yargıdaki rüşvet skandalları örtülürken bunu anlatan gazeteciler hedef oluyor. Gazeteci Furkan Karabay bu sabah evinden gözaltına alındı. Yargıdaki çürümeyi anlatmak suç değil, gazetecinin görevidir. Furkan Karabay'ı serbest bırakın" dedi.

"BASINA GÖZDAĞI, DEMOKRASİYE DARBE"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ise, "Gazetecinin yargıdaki çürümeyi haberleştirmesi onun mesleki görevidir! Furkan Karabay’ın polis zoruyla ifadeye götürülmesi basına gözdağı, demokrasiye darbedir! Derhal serbest bırakılmalıdır" dedi.

"UTANÇ VERİCİ OLAN BU DURUMDAN VAZGEÇİN"

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer ise, "Adliyelerde yaşanan yolsuzluğun üstüne gitmeyenler, yolsuzluğu yazan gazeteci Furkan Karabay'ı sabah saatlerinde evinden polisle gözaltına alıyorlar. Türkiye için utanç verici olan bu durumdan vazgeçin. Gazeteci Furkan Karabay'ın bir an önce serbest bırakılması gerek" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de, "Yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk skandalını ve çürümüşlüğü mesleği gereği haberleştiren, kamuoyuna aktaran bir gazetecinin bu durumdan dolayı gözaltına alınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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