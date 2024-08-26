Edirne'den Dünyaya Osmanlı Mirası: Meyve Sabunu İhracatı Başladı
Edirne'de yaşayan Can Ürenli (66) ve Sermin Ürenli (59) çifti, Osmanlı dönemine ait 'kokulu meyve sabunu' üretimini sürdürüyor. 17. yüzyıldan günümüze ulaşan bu geleneksel ürünü hem el yapımı hem de geliştirdikleri makine ile üretip, Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, Amerika ve Hindistan gibi uzak noktalara ihraç ediyorlar.
Edirne'de 17. yüzyılın ortalarına tarihlenen ve evlerde hamur kıvamına getirilen sabunlar, misk, amber ve gül kokuları ile üretilerek meyve şekline dönüştürülüyordu. Bu sabunlar, özel günlerde süs eşyası olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise halk eğitim merkezlerinde düzenlenen kurslarla meyve sabunu üreticiliği bazı ailelerin geçim kaynağı haline gelmiş durumda.
15 yıl önce kendi atölyelerini kurarak meyve sabunu üretimine başlayan Can ve Sermin Ürenli çifti, teknolojik altyapılarını geliştirerek seri üretime geçtiler. Ürünlerini hem elle hem de makinelerle üreten çift, yurtiçindeki taleplerin yanı sıra yurtdışından da büyük ilgi görüyor.
Can Ürenli, meyve sabununun Edirne'nin ve Osmanlı'nın mirası olduğunu vurgulayarak, "Bu ürünün tarihsel dokusuna zarar vermeden üretmeye devam ediyoruz. Süs eşyası olarak üretim yapıyor ve işimizi severek sürdürüyoruz. Eşim sanayicilikten geliyor, benim ticari geçmişim de benzer faaliyetlerle dolu. Bu bizi gururlandırıyor ve Edirne'mize büyük bir değer katıyor" dedi.
Ürenli, şimdiye kadar 40'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Siparişlerimiz dünya genelinden geliyor. Şu ana kadar 300'e yakın resmi ihracat gerçekleştirdik. Finlandiya, Kosova, Amerika, Singapur ve Hindistan gibi ülkelere ürün gönderiyoruz. Ata yadigarı bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz ve dünya çapında tanıtımını sağlıyoruz" diye konuştu.
Sermin Ürenli, üretim sürecinde tamamen doğal ve bitkisel sabun kullandıklarını belirterek, "Meyve sabunlarımızı gıda boyası kullanarak suyla eritip normal banyo sabunu olarak kullanılabilir hale getiriyoruz. Kaliteyi yüksek standartlarda sunabilmek için kendi yöntemlerimizi geliştirdik" dedi.
Edirne'nin önemli bir parçası haline gelen meyve sabununun yaşatılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Sermin Ürenli, "Edirne var olduğu sürece meyve sabunu da var olmalı. Ürünümüz, şehir için büyük bir değer taşıyor. Eşimin ve benim işin her aşamasında başında olmamız, kaliteyi korumak adına büyük çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.