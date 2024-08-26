Edirne'den Dünyaya Osmanlı Mirası: Meyve Sabunu İhracatı Başladı

Ürenli, şimdiye kadar 40'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "Siparişlerimiz dünya genelinden geliyor. Şu ana kadar 300'e yakın resmi ihracat gerçekleştirdik. Finlandiya, Kosova, Amerika, Singapur ve Hindistan gibi ülkelere ürün gönderiyoruz. Ata yadigarı bu mesleği yaşatmaya çalışıyoruz ve dünya çapında tanıtımını sağlıyoruz" diye konuştu.

Sermin Ürenli, üretim sürecinde tamamen doğal ve bitkisel sabun kullandıklarını belirterek, "Meyve sabunlarımızı gıda boyası kullanarak suyla eritip normal banyo sabunu olarak kullanılabilir hale getiriyoruz. Kaliteyi yüksek standartlarda sunabilmek için kendi yöntemlerimizi geliştirdik" dedi.

Edirne'nin önemli bir parçası haline gelen meyve sabununun yaşatılmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Sermin Ürenli, "Edirne var olduğu sürece meyve sabunu da var olmalı. Ürünümüz, şehir için büyük bir değer taşıyor. Eşimin ve benim işin her aşamasında başında olmamız, kaliteyi korumak adına büyük çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.