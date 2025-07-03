Edirne'de Korku Dolu Anlar: Motosiklet Kamyona Çarptı

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Edirne'nin merkezine bağlı bir köy yolunda meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgilere göre, İbrahim K. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyreden kamyona arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim K. yaralandı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan genç ise saniyeler içinde yaşanan tehlikeyi fark ederek refleksle yol kenarına atladı. Genç, kamyonun altına girmekten kıl payı kurtulurken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA