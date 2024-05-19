Edirne’de Hindistan vatandaşını rehin alan Pakistanlılar adliyeye sevk edildi

Edirne'de 3’ü Pakistanlı 4 kişi iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını kaçırdı. Hindistanlı şahsın ailesinden fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Edirne’de Hindistan vatandaşını rehin alan Pakistanlılar adliyeye sevk edildi

Edirne'de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye getirildi.

Dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edirne'ye gelen Hindistan vatandaşı A.K.R'den haber alınamadığı, ailesine işkence görüntüleri gönderen şüphelilerin oğullarını serbest bırakmak için 500 bin rupi istediği ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

Bir evde alıkonulduğu tespit edilen A.K.R, adrese düzenlenen operasyonla kurtarılmıştı.

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Pakistan uyruklu 3 şüpheli ile evi kiralayan Türk vatandaşı M.K. gözaltına alınmış, A.K.R. ifadesinin alınmasının ardından kentten ayrılmıştı.

Kaynak: AA

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