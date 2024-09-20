Edirne'de Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı

Keşan'da elektrikli motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edirne'de Elektrikli Motosiklet Yayaya Çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi'nden Rasim Ergene Caddesi istikametine giden B.Y. (24) yönetimindeki elektrikli motosiklet, Esnaf Odaları Sokak kesişiminde yolun karşısına geçmek isteyen Ş.T.'ye çarptı.

Düşerek başını yere çarpan Ş.T. ve devrilen motosikletten düşen sürücü B.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

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