Edirne'de dünden beri süren yangın söndürüldü

Edirne'de anız alanından ağaçlık bölgeye sıçrayan yangının söndürüldüğü aktarıldı.

Son Güncelleme:
Edirne'de dünden beri süren yangın söndürüldü

Edirne'de, hasat edilmiş buğday tarlasında başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü.

Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Anız alanında başlayan yangın, yakınındaki ağaçlara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 50 ağaç ve 3 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Kaynak: AA

Etiketler
Edirne
Son Güncelleme:
Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı Ebru Şahin ekrana geri dönüyor! Yeni dizi anlaşmasının detayları açıklandı
AKP sokak köpeklerinin 'uyutulması' konusunda geri adım atmıyor: Teklif hazır, Erdoğan'a sunum yapılacak AKP sokak köpeklerinin 'uyutulması' konusunda geri adım atmıyor
Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo
Yargıtay’dan emsal karar! Şiddet mağduru eşleri ilgilendiriyor Yargıtay’dan emsal karar! Şiddet mağduru eşleri ilgilendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı Portekiz yenilgisi sonrası Arda Güler'den dikkat çeken Montella mesajı
AKP'nin özel uçak sevdası: Simit Sarayı'nın sahibinin jetiyle VIP hac yolculuğu! Simit Sarayı'nın sahibinin jetiyle VIP hac yolculuğu!
Vergide sıra engelliye geldi! ÖTV’siz araç alma hakkı kaldırılıyor ÖTV’siz araç alma hakkı kaldırılıyor