Edirne'de Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

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Edirne'de Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.G.G.'nin (54) Keşan’daki evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda H.G.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada; 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplamda 4 bin 564 parça Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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