Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana.

AFAD depremin derinliğini ise 10.42 olarak duyurdu.

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