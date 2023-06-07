Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana.
AFAD depremin derinliğini ise 10.42 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 7, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Saedinenie, Filibe (Bulgaristan) - [167.39 km] Merkez (Edirne)
Tarih:2023-06-07
Saat:15:26:30 TSİ
Enlem:42.354 N
Boylam:24.481 E
Derinlik:10.42 km
Detay:https://t.co/8dXhmoYToP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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