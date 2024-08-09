Edirne'de 14 Firari Yakalandı

Edirne ve Keşan'da haklarında arama kararı bulunan hükümlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Edirne'de 14 Firari Yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamlılığı, mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla il merkezi ve Keşan ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar yaptı.

Haklarında, 'göçmen kaçakçılığı', uyuşturucu ticareti', hırsızlık, 'kasten yaralama' gibi suçlardan çeşitli hapis cezaları bulunan 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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