Edirne Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu, İmar Müdürü Dahil 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne’de, imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A. ve belediye meclis üyesi N.M.’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Edirne Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonu, İmar Müdürü Dahil 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Edirne’de imar ruhsatı süreciyle ilgili usulsüzlük iddiaları üzerine gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A. ve belediye meclis üyesi N.M.’nin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte faaliyet gösteren bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı ve firmaya kesilen para cezalarının haksız şekilde kaldırıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren araştırmaların ardından polis ekipleri, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’de 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A., belediye meclis üyesi N.M., iş yeri ortakları H.K. ve A.O., Edirne Adliyesi çalışanları E.E.K. ile U.Ç.’nin de aralarında olduğu 11 şüpheli, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “Dosya gizliliğini ihlal” ve “Rüşvet” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin Edirne Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Edirne
