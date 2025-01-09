Edip Akbayram Entübe Edildi

Usta sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu geçirdiği kaza sonrası Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İç kanama geçirdiği anlaşılan Akbayram, yoğun bakıma alındı. Akbayram'ın tedavisi devam ediyor.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram 29 Aralık 1950 tarihinde Gaziantep'te doğdu. Henüz 9 aylıkken çocuk felci geçirdi. Gaziantep Şahinbey Atatürk Lisesi'nden mezun oldu ve kendi orkestrasını kurdu. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a geldi. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan Abdal'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler.

İlk plağını 'Siyah Örümcekler' adlı grupla çıkardı. Bu plak, "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" ve "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" diye iki farklı baskıyla çıktı.

1972 yılında Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile, Günaydın Gazetesi'nin yeniden düzenlemeye başladığı Altın Mikrofon yarışmasıyla yurt genelinde ünlendi. "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı şarkılarıyla satış rekorları kıran ve altın plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü bulunuyor.

1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. 1981-1988 yılları arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı. 1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının bu evliliğinden Ozan adında bir oğlu ve Türkü adında bir kızı var.

Plakları

Kendim Ettim Kendim Buldum - Çiçeklerin Dili (Siyah Örümcekler) (1970)

Kükredi Çimenler - Boşu Boşuna (1972)

Anam Ağlar Başucumda Oturur - Sev Beni Beni

Deniz Üstü Köpürür - Dumanli Dumanli Oy Bizim Eller (1973)

Değmen benim Gamlı Yaslı Gönlüme - Yakar İnceden İnceden

İnce İnce Bir Kar Yağar - Dağlar Dağladı Beni (1974)

Garip - Kaşların Karasına

Kolum Nerden Aldın Sen Bu Zinciri - Gam Üstüne Gam Yapılır (1975)

Mehmet Emmi - Affetmem Seni (1976)

Zalim Zalim - Kahpe Felek

Aldırma Gönül - Sen Açtın Yarayı (1977)

Analara Kıymayın Efendiler - Adiloş Bebe (1978)

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Gidenlerin Türküsü (1979)

Bugün Bizde Bayram Var - Bu Yıl Benim Yeşil Bağım Kurudu (1981)

Edip Akbayram 1971 yılında Barış Manço'nun Moğollar'la doldurduğu İşte Hendek İşte Deve - Katip

Arzuhalim plağını Nejat Taylan Orkestrası ile kaydetti. Plak Nejat Taylan Orkestrası adına piyasaya sürüldü.

Albümleri

Mayıs (2012)

Söyleyemediklerim (2008)

Dün ve Bugün 3 (2005)

Dün ve Bugün 2 (2004)

33'üncü (2002)

Selam Olsun (2001)

İlk Günkü Gibi (1999)

Dün ve Bugün (1998)

Yıllar (1997)

Güzel Günler Göreceğiz (1996)

Türküler Yanmaz (1994)

Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)

Unutamadıklarım (1992)

Hava Nasıl Oralarda? (1991)

Senden Haber Yok (1991)

Şahdamar (1990)

Özgürlük (1988)

Yeni Gelen Güne Türkü (1986)

Dostlar 1985 (1985)

Dostlar 1984 (1984)

Nice Yıllara Gülüm (1982)

Nedir Ne Değildir? (1977)

Edip Akbayram (1974)

Kaynak: Haber Merkezi