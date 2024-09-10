Eczanede Erkek Dehşeti: Eşini Defalarca Kez Bıçakladı

Konya'da bir erkek, birlikte ilaç almaya gittiği eczanede eşine dehşeti yaşattı. Defalarca kez bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ecir Atalıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Eczanede Erkek Dehşeti: Eşini Defalarca Kez Bıçakladı

Olay, 28 Ağustos'ta Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi Şehit Ethem Barış Sokak’taki eczanede meydana geldi. Fabrika işçisi olan, 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, gece vardiyasının ardından eşini psikiyatri polikliniğindeki randevusuna götürdü.

Eczanede Erkek Dehşeti: Eşini Defalarca Kez Bıçakladı - Resim : 1

Muayenenin ardından Atalıç çifti, eczaneye gitti. Keziban Atalıç, eşine ilaçları almaya çalışırken, arkasında bulunan Ecir Atalıç, yanında taşıdığı bıçağı ona saplamaya başladı. Atalıç, eczanedekilerin müdahalesi sonrası eşinin elinden kurtuldu. Ecir Atalıç, eşini bırakıp kaçtı. Karnından ve kolundan bıçaklanan ve ağır yaralanan Keziban Atalıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Atalıç, tedavisinin ardından taburcu oldu.

Eczanede Erkek Dehşeti: Eşini Defalarca Kez Bıçakladı - Resim : 2

1 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Keziban Atalıç ifadesinde, "Olaydan 1 hafta önce uzaklaştırma kararı aldım. Ortada hiçbir şey yokken eşim kendisini aldattığımı söyleyerek sürekli kavga çıkarıyordu. Ona ilaç almaya gittiğimizde bir acı hissettim, arkama döndüğümde ise eşimin beni bıçakladığını gördüm" dediği öğrenildi.

Olayın ardından polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Ecir Atalıç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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