Eczacı kalfası ve yardımcısının şeytani planı: Herkeste aynı belirti görüldü, 4 yaşındaki çocuk öldü

Ankara'da bir eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı, eczanedeki herkesin hayatını altüst etti. Kalfa ve yardımcısının, eczane sahibi dahil çalışan herkese gizli gizli şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç verdiği ortaya çıktı. Herkeste aynı belirtiler görülürken, eczacı uyku bozukluğu nedeniyle aracının direksiyonu başında uyuması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Kalfa ve yardımcısı tutuklanırken olayla ilgili de iddianame hazırlandı..