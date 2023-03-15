Eczacı kalfası ve yardımcısının şeytani planı: Herkeste aynı belirti görüldü, 4 yaşındaki çocuk öldü
Ankara'da bir eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı, eczanedeki herkesin hayatını altüst etti. Kalfa ve yardımcısının herkese gizli gizli verdiği ilaç 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu.
Ankara'da bir eczanede çalışan kalfa ve yardımcısı, eczanedeki herkesin hayatını altüst etti. Kalfa ve yardımcısının, eczane sahibi dahil çalışan herkese gizli gizli şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç verdiği ortaya çıktı. Herkeste aynı belirtiler görülürken, eczacı uyku bozukluğu nedeniyle aracının direksiyonu başında uyuması sonucu yaptığı kazada 4 yaşındaki çocuğunu kaybetti. Kalfa ve yardımcısı tutuklanırken olayla ilgili de iddianame hazırlandı..
Eczacı kalfasının şeytani planı iddiaya göre tüm eczane çalışanlarını hasta etti ardından bir çocuğu hayattan kopardı.
Kanal D'nin haberine göre kan donduran olayın adresi Ankara. Bir eczacı bundan 4 yıl önce işe aldığı kalfanın ardından dikkat dağınıklığı, uyku hali yaşamaya başladı. İşi geçici süreliğine kardeşine devretti. O da kısa bir süre sonra aynı şikayetleri yaşadı.
4 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
Bir yandan da eczane büyük zarar etmeye başladı. Bazı ilaçların usulsüz alınıp satıldığından şüphelendiler. Eczacı çalışırken bir yandan dikkat dağınıklığı ve algı bozukluğu şikayetleri devam ediyordu. Hayatını değiştiren olay ise 2020 yılında yaşandı. Direksiyon başında uyuya kaldı, duvara çarpıp takla attı. Kazada 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.