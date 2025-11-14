Ece Vahapoğlu Kanserle Mücadele Ettiğini Duyurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla rektum kanseri teşhisi aldığını duyurdu. İki aydır tedavi gördüğünü belirten Vahapoğlu, erken tanının önemine dikkat çekti.

Sağlıklı yaşam, spor, yoga ve meditasyon içerikleriyle tanınan Vahapoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide ‘rektum kanseri’ olduğumu öğrendim. İlk haftaki şoku soğukkanlılıkla atlattım, kemoterapi tedavim başladı. Üçüncü kemoyu tamamladım, iyiyim. Hayat ne getirirse getirsin şükrediyorum, güçlü duruyorum."

'DÜŞMAN OLMADIM'

Vahapoğlu, paylaşımında "Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım, kökten bir temizlenme olacağına inanıyorum" diyerek moralini yüksek tuttuğunu belirtti. Annesini ve babasını kısa süre arayla kaybettiğini hatırlatan sunucu, "Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan birinin bile başına gelebiliyor" sözleriyle erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Ünlü sunucu tedavi sürecinde de işlerini sürdürdüğünü, yeni kitabının yayımlandığını ve yakında yeni bir televizyon programına başlayacağını açıkladı: "Hayatımın akışını ertelemeden, umutsuz ve mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için yoluma devam ediyorum."







Kaynak: Haber Merkezi