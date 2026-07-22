Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz Ahbap Soruşturması Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulmasına karar verildi. Bu kapsamda Öykü Serter, Ece Üner ve Gökhan Özoğuz'un ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldiği öğrenildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ve BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

3 İSİM ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak isimler arasında yer alan Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz işlemler için adliyeye geldi.

Ahbap Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in İfadeleri AlınacakAhbap Soruşturmasında Yeni Gelişme: Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter'in İfadeleri AlınacakGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ahbap Ece Üner Öykü Serter Haluk Levent
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