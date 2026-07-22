Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz Ahbap Soruşturması Kapsamında İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ve BaBaLa TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

5 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı.

3 İSİM ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacak isimler arasında yer alan Ece Üner, Öykü Serter ve Gökhan Özoğuz işlemler için adliyeye geldi.

Kaynak: İHA