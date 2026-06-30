Ebrar Sitesi Davasında Rapor Çilesi: 76 Kişinin Öldüğü K Blokta Adli Tıp 9 Aydır Sustu

6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen ve bin 480 kişinin can verdiği Ebrar Sitesi’nde adalet arayışı tıkandı. 76 kişinin yaşamını yitirdiği K Blok davası, bir depremzedeye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen kritik raporun 9 aydır mahkemeye ulaşmaması nedeniyle 11 Eylül'e ertelendi.

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Ebrar Sitesi Davasında Rapor Çilesi: 76 Kişinin Öldüğü K Blokta Adli Tıp 9 Aydır Sustu
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Ebrar Sitesi'nde, depremin ilk saniyelerinde 18 blok yıkıldı, bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Her blok için davalar ayrı görülüyor.

76 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin davada, 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari, 9'u kamu görevlisi olmak üzere 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı SEGBİS aracılığıyla katılırken, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Duruşmada savunma yapan sanık Tevfik Tepebaşı, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Müştekiler ise sanıkların cezalandırılmasını istedi. Müşteki avukatları, tutuksuz sanıkların da tutuklanmasını talep ederken, sanık avukatları ise önceki savunmalarını yineleyerek müvekkillerinin beraatini istedi.

ADALET ADLİ TIP’IN RAPORUNU BEKLİYOR

Mahkeme heyeti, bir depremzedeye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan 9 aydır rapor gelmediği için bir kez daha eksikliğin giderilmesine karar vererek, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Duruşma 11 Eylül'e ertelendi.

Kaynak: ANKA

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Kahramanmaraş 6 Şubat depremleri Ebrar Sitesi
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