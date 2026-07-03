Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi G Blok davasında müteahhit Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay cezası aldı. 2 kamu görevlisi de 6 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Son Güncelleme:
Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi G Blok davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu'na ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

11 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Davada yargılanan 11 sanık hakkında beraat kararı verilirken, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın dosyaları ise yakalanamamaları nedeniyle ayrıldı. 6 Şubat depremlerinde simge yapılardan biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış, toplam 1.480 kişi hayatını kaybetmişti. Her blokla ilgili davalar ayrı dosyalar halinde görülmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ebrar Sitesi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bolu Belediyesi'ne 'Yolsuzluk' Operasyonu: Özel Kalem Müdürü Tutuklandı Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tutuklandı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Yeni Karar: Görevden Uzaklaştırıldı Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit Hakkında Yeni Karar
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK Enflasyonu Açıkladı: Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu Emekli ve Memurun Alacağı Zam Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşına Zam: AK Parti Meclis'e Sundu En Düşük Emekli Maaşına Zam
Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar Devlet Bahçeli'nin 'Makama Dönmeli' Dediği Ahmet Türk Hakkında Karar
Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı: NATO Zirvesi Nedeniyle Eskişehir'de Yapacak Özgür Özel'den Grup Toplantısı Kararı
Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı Araçlarda Bu Aksesuarlar Artık Yasak! Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı