Depremde 123 Kişiye Mezar Olmuştu

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde 123 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi G Blok davasında karar açıklandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan Hacı Mehmet Güner ile Fahri Yiğitoğlu'na ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

11 SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Davada yargılanan 11 sanık hakkında beraat kararı verilirken, firari sanıklar Ahmet Doğan ile Mustafa Timurbanga'nın dosyaları ise yakalanamamaları nedeniyle ayrıldı. 6 Şubat depremlerinde simge yapılardan biri haline gelen Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış, toplam 1.480 kişi hayatını kaybetmişti. Her blokla ilgili davalar ayrı dosyalar halinde görülmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA