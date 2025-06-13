Ebeveynler Dikkat! Bakanlık Uyardı, Sakın O Ürünü Almayın

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdadaki usulsüzlükleri ifşa ettiği listelerin ardından Ticaret Bakanlığı da güvensiz ürünleri internet sitesi üzerinden açıklamaya başladı. Son aylarda çok sayıda ürünün uygunsuzluklarını teker teker açıklayan bakanlık, son olarak 5 Mart 2024 tarihinde aldığı önlemin bildirimini açıkladı. 13 Haziran 2025 tarihli bildirimde bir çocuk ürünü yer aldı.

Polat Kardeşler adlı şirketin Gaziantep Şahinbey'de üretimi yapılan Yavrucak Girls adlı markası için vatandaşlara uyarı verildi. 5-8 yaş arası bir çocuk giysisinin "tehlikeli" olduğu bildirilerek boğulma ve yaralanmaya neden olabileceği belirtildi. Giysideki ipin sıkma riski olduğunu belirten bakanlık, güvensizlik nedenini “Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri konusunda güvensizlik" şeklinde tanımladı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, söz konusu markanın ürününün piyasaya arzını yasakladığını açıklarken, halihazırda piyasada bulunanların da toplatılmasına karar verdiğini duyurdu. İşaret edilen ürünü satın alan veya almayı düşünen vatandaşlara yapılan uyarıda, çocuk giysileri konusunda daha hassas olunması gerektiği ifade edildi.

ÇOCUK GİYSİLERİ NASIL OLMALI?

Uzmanlar, bebek ve çocuklara giysi alırken ebeveynlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor. Çocuk kıyafetlerinde en ideal kumaş türünün pamuk olduğu belirtilirken, pamuklu ürünlerin yumuşak dokusuyla çocukları rahat ettirdiği, ayrıca cilt için de en sağlıklısı olduğu bildiriliyor. Diğer yandan genel olarak kalitesiz kumaş ve ipli ürünlerin çocuk kıyafetlerinde tercih edilmemesi gerektiği aktarılıyor.