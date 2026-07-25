E-Ticarette Yeni Dönem: İndirim, İnfluencer ve Yapay Zeka Reklamlarına Yeni Kurallar

E-ticarette 1 Ağustos itibarıyla yeni dönem başlayacak. Yapay zeka destekli reklamlar, influencer paylaşımları, indirim kampanyaları ve hedefli reklamcılıkta tüketiciyi korumaya yönelik yeni kurallar uygulanacak.

Son Güncelleme:
E-Ticarette Yeni Dönem: İndirim, İnfluencer ve Yapay Zeka Reklamlarına Yeni Kurallar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

E-ticaret sektöründe tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, düzenlemeyle birlikte dijital pazarlama, hedefli reklamcılık, yapay zeka destekli içerikler, sosyal medya tanıtımları ve çevresel beyanlar gibi birçok alanda yeni yükümlülükler getirildiğini söyledi.

İNDİRİM KAMPANYALARINDA REFERANS FİYAT DÖNEMİ

Yeni kurallara göre, tüketicilere belirli koşullarla sunulan indirim kampanyaları da indirimli satış hükümlerine tabi olacak. İndirimli ürünlerde referans fiyat, kampanya öncesindeki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olarak esas alınacak.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA SIKI TAKİP

Sosyal medya içerik üreticileriyse herhangi bir ürün, hizmet veya etkinlik karşılığında maddi ya da ayni menfaat sağlamaları halinde paylaşımlarında 'reklam' veya 'tanıtım' ibaresini açıkça kullanmak zorunda olacak.

YAPAY ZEKA DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle birlikte yapay zekayla oluşturulan ve gerçek kişilerden ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda da bunun açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca falcı, medyum ve astrolog hizmetleriyle yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına ilişkin reklam yasaklarının kapsamı genişletildi. Tüketici şikayetlerinde ise satıcı ve sağlayıcılara tanınan cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi.

Kaynak: AA

Etiketler
e-Ticaret Reklam
Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İstanbul'da Sağanak Vurdu: Üsküdar’ın Ünlü Gastronomi Sokağı Göle Döndü Üsküdar’ın Ünlü Gastronomi Sokağı Göle Döndü
Muğla’da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında Muğla’da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altında
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK Özgür Özel Kurmaylarını Seçti: YENİ Parti'de 'Şaibesiz' ve Daraltılmış MYK
Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak? Kadir İnanır'ın 3 Ayrı Gizli Vasiyeti Ortaya Çıktı: Usta Sanatçının Serveti Kime Kalacak?
Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası... Handan Sonel'i Cezaevine Gönderen 7 Korkunç Çelişki Vali Konutundaki Gizemli Koliler, 6 Yıllık Hamilelik Sırrı, 100 Bin TL'lik 'Cesedi Yok Et' İddiası
Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki: 'Çok Şükür Arınma Büyük Ölçüde Gerçekleşti' Kılıçdaroğlu’ndan YENİ Parti’ye İlk Tepki
Gülistan Doku Soruşturmasında Sıcak Gelişme: Eski Valinin Eşi Handan Sonel Tutuklandı Eski Vali Tuncay Sonel'in Eşi Tutuklandı