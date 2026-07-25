E-Ticarette Yeni Dönem: İndirim, İnfluencer ve Yapay Zeka Reklamlarına Yeni Kurallar

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E-ticaret sektöründe tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, düzenlemeyle birlikte dijital pazarlama, hedefli reklamcılık, yapay zeka destekli içerikler, sosyal medya tanıtımları ve çevresel beyanlar gibi birçok alanda yeni yükümlülükler getirildiğini söyledi.

İNDİRİM KAMPANYALARINDA REFERANS FİYAT DÖNEMİ

Yeni kurallara göre, tüketicilere belirli koşullarla sunulan indirim kampanyaları da indirimli satış hükümlerine tabi olacak. İndirimli ürünlerde referans fiyat, kampanya öncesindeki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olarak esas alınacak.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA SIKI TAKİP

Sosyal medya içerik üreticileriyse herhangi bir ürün, hizmet veya etkinlik karşılığında maddi ya da ayni menfaat sağlamaları halinde paylaşımlarında 'reklam' veya 'tanıtım' ibaresini açıkça kullanmak zorunda olacak.

YAPAY ZEKA DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle birlikte yapay zekayla oluşturulan ve gerçek kişilerden ayırt edilmesi güç dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda da bunun açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca falcı, medyum ve astrolog hizmetleriyle yasa dışı bahis, kumar ve şans oyunlarına ilişkin reklam yasaklarının kapsamı genişletildi. Tüketici şikayetlerinde ise satıcı ve sağlayıcılara tanınan cevap verme süresi 72 saatten 48 saate indirildi.

Kaynak: AA