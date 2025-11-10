e-Devlet Sistemi Yoğunluk Nedeniyle Çöktü! Giriş Yapılamıyor

500 bin sosyal konut projesine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle e-Devlet sistemine giriş yapılamadı. Peki, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü turkiye.gov.tr e-Devlet kapısı sitesi ne zaman düzelir? Açıklama yapıldı mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Son Güncelleme:
e-Devlet Sistemi Yoğunluk Nedeniyle Çöktü! Giriş Yapılamıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında başlatılan sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde açılan başvuru ekranı, kısa sürede büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Binlerce vatandaşın aynı anda sisteme giriş yapmasıyla e-Devlet platformu geçici olarak çöktü.

SİSTEM YOĞUNLUĞA DAYANAMADI

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle kullanıcılar giriş yapamadı. Bazı kullanıcılar, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan teknik sorun sonrası e-Devlet sistemine erişimde zaman zaman kesintiler devam ediyor. Uzmanlar, sistemin kısa süre içinde normale dönmesinin beklendiğini belirtiyor. Öte yandan, konuya ilişkin henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya e-Devlet Kapısı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Vatandaşlar, sosyal medyada “e-Devlet neden açılmıyor?” ve “TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?” sorularına yanıt ararken, sistemin yeniden erişime açılması bekleniyor.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başladı! 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti ve Şartları Neler? Bugün Kimler Başvurabilecek?TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Başvuruları Başladı! 500 Bin Konut Başvurusu Nasıl Yapılır, Ücreti ve Şartları Neler? Bugün Kimler Başvurabilecek?Ekonomi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut İçin Başvurular Açılıyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler TutulduTOKİ 500 Bin Sosyal Konut İçin Başvurular Açılıyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde Nefesler TutulduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Halı Sahada Korku Dolu Anlar! Bir Anda Nefessiz Kaldı Halı Sahada Korku Dolu Anlar! Bir Anda Nefessiz Kaldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Kocaeli'deki Cehennemden Yaralı Kurtulan İşçi Dehşeti Anlattı: Yanan Elbiselerimi Kendim Koparıp Attım Kocaeli'deki Cehennemden Yaralı Kurtulan İşçi Dehşeti Anlattı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
beIN Sports Binasına Oyuncak Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler beIN Sports Binasına Silahlı Baskın... İşte İlk Görüntüler
Balıkesir'de Deprem Fırtınası! Sındırgı Yine Sallandı Sadece Bu Sabahtan İtibaren 6 Deprem Oldu!
Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda
CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı CHP Kurultay Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması Diyanet’ten ‘Atatürk’ Anması