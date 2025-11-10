e-Devlet Sistemi Yoğunluk Nedeniyle Çöktü! Giriş Yapılamıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında başlatılan sosyal konut başvuruları bugün itibarıyla başladı. Sabah saatlerinde açılan başvuru ekranı, kısa sürede büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Binlerce vatandaşın aynı anda sisteme giriş yapmasıyla e-Devlet platformu geçici olarak çöktü.

SİSTEM YOĞUNLUĞA DAYANAMADI

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye çalıştı. Ancak sistemde yaşanan yoğunluk nedeniyle kullanıcılar giriş yapamadı. Bazı kullanıcılar, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısıyla karşılaştı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşanan teknik sorun sonrası e-Devlet sistemine erişimde zaman zaman kesintiler devam ediyor. Uzmanlar, sistemin kısa süre içinde normale dönmesinin beklendiğini belirtiyor. Öte yandan, konuya ilişkin henüz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya e-Devlet Kapısı’ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

Vatandaşlar, sosyal medyada “e-Devlet neden açılmıyor?” ve “TOKİ başvurusu nasıl yapılacak?” sorularına yanıt ararken, sistemin yeniden erişime açılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi