Düzce'nin Belalı Kavşağında Yine Kaza: 3 Yaralı

Düzce'nin hemen hemen her gün kaza meydana gelen kavşağında yine meydana geldi. Metek Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Düzce'nin Belalı Kavşağında Yine Kaza: 3 Yaralı

Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda Metek Kavşağı'nda alınan bilgilere göre, Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 42 AKK 060 plakalı Fiat marka otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca kavşağa giren K.S. idaresindeki 81 AR 798 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak durabilirken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Belalı Kavşağında Yine Kaza: 3 Yaralı - Resim : 1

Kazada yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki Z.D. ve Z.S. hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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