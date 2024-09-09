Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası

Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden 4 otomobil, Çaybükü mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Ali A, Hasan A, Serkan K. ve Hüseyin P. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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