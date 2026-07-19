Düzce'de Silahla Vurulan Genç Öldü: 'Kazara Ateş Aldı' İddiası

Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde meydana gelen silahlı olayda 20 yaşındaki Yunus Salih K. yaşamını yitirdi. Silahın kazara ateş aldığını öne süren M.C.U. gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Düzce'de Silahla Vurulan Genç Öldü: 'Kazara Ateş Aldı' İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İddiaya göre, Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı evde M.C.U'nun elindeki silah kazara ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi, arkadaşı Yunus Salih K'ye (20) isabet etti. M.C.U'nun haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Düzce şüpheli ölüm
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Aydın'da Acı Haber: Nehirde Kaybolan Çocuklardan Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı Nehirde Kaybolan Çocuklardan Birinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
Antalya'da Korkutan Yangın! 9 Helikopter ve 3 Uçak Havalandı Antalya'da Korkutan Yangın
ÇOK OKUNANLAR
TÜRKPATENT'e Dikkat Çeken Başvuru: 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi 'Yeni Parti' Detayı Kulisleri Hareketlendirdi
Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek Çöl Sıcakları Ülkeye Giriş Yaptı: 4 Gün Sürecek, Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Görecek
Sakarya'da Sahte İmam İddiası: Valilik Harekete Geçti, Müfettişler Görevlendirildi Sakarya'da Sahte İmam İddiası: Valilik Harekete Geçti, Müfettişler Görevlendirildi
Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması Tate Kardeşler ABD'de Gözaltına Alındı: Tecavüz ve İnsan Kaçakçılığı Suçlaması
MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş MASAK Raporları Ortaya Çıkardı! Haluk Levent, Ahbap Parasıyla Şarap Fabrikasına Ortak Olmuş