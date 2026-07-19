Düzce'de Silahla Vurulan Genç Öldü: 'Kazara Ateş Aldı' İddiası
Düzce'de inşaat işçilerinin kaldığı evde meydana gelen silahlı olayda 20 yaşındaki Yunus Salih K. yaşamını yitirdi. Silahın kazara ateş aldığını öne süren M.C.U. gözaltına alındı.
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İddiaya göre, Karaca Mahallesi Volkan Sokak'ta inşaat işçilerinin kaldığı evde M.C.U'nun elindeki silah kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan mermi, arkadaşı Yunus Salih K'ye (20) isabet etti. M.C.U'nun haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. M.C.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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