Düzce'de Patpat Takla Attı, 3 Yaralı

Düzce’de tarım aracı olarak kullanılan patpat takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'de Patpat Takla Attı, 3 Yaralı

Düzce Cumayeri Dokuzdeğirmen köy yolundan ilçe merkezine seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü idaresinde ki tarım aracı olarak adlandırılan patpat takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri patpatta bulunan 3 kişiyi Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol patpatın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kasa ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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