Düzce'de Orman Yangını

Haftalardır çok sayıda ilde orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Düzce’de merkeze bağlı Esençam köyünde fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı.

ANIZDAN ORMANA SIÇRADI

Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Yangını söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra köylüler de katıldı. Alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA