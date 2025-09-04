Düzce'de Orman Yangını
Neredeyse her gün bir orman alevlere teslim olurken, felaketin son adresi Düzce oldu. Düzce’de Esençam köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor.
Haftalardır çok sayıda ilde orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Düzce’de merkeze bağlı Esençam köyünde fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı.
ANIZDAN ORMANA SIÇRADI
Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Yangını söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra köylüler de katıldı. Alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
