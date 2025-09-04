Düzce'de Orman Yangını

Neredeyse her gün bir orman alevlere teslim olurken, felaketin son adresi Düzce oldu. Düzce’de Esençam köyünde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Alevlere müdahale sürüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Haftalardır çok sayıda ilde orman yangınlarının biri sönerken bir yenisi başlamaya devam ediyor. Düzce’de merkeze bağlı Esençam köyünde fındıklıkta başlayan anız yangını rüzgarın etkisi ile ormana sıçradı.

Düzce'de Orman Yangını - Resim : 1

ANIZDAN ORMANA SIÇRADI

Geniş bir alana yayılan yangın itfaiye ve orman ekiplerini harekete geçirdi. Yangını söndürme çalışmalarına ekiplerin yanı sıra köylüler de katıldı. Alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de Orman Yangını - Resim : 2

Kaynak: İHA

Etiketler
Orman yangınları Yangın Düzce
Son Güncelleme:
WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler Görebilecek WhatsApp'ta Yeni Dönem! Sınırlama Geliyor, Sadece O Kişiler Görebilecek
Fenerbahçe’de Mert Hakan’a Sezonun Şoku! Gördüğü Liste Karşısında Yıkıldı Mert Hakan'a Sezonun Şoku
Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret! Saat Belli Oldu Müsavat Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Sürpriz Ziyaret
Fenerbahçe’nin Yeni Orta Sahası Mourinho’nun Memleketinden Geliyor! Görüşmeler Resmen Başladı: 18 Milyon Euroluk Yıldız Hayırlı Uğurlu Olsun Mourinho Gitti O Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Aileler Düğüne Katılmayınca Bomba Gerçek Ortaya Çıktı! Survivor Yarışmacısı Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi Kuzeninin Boşandığı Eşiyle Evlendi
Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar: 19 Yaşında 3 Suç Kaydı... Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı Savcı Cinayetinde Yeni Detaylar
Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı
Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi Büyük Google Krizi! Aynı Anda Onlarca Ülke Etkilendi! Türkiye’den İlk Açıklama Geldi
Kayyım Olarak Atanmıştı! Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti Gürsel Tekin'den Yeni Hamle, O Günü İşaret Etti