Düzce'de Korkunç Kaza! Bariyere Ok Gibi Saplandı, 2 Kişi Öldü

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde bir otomobil bariyerlere saplandı. Feci kazada araçta sıkışan iki kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden D.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, Üçköprü mevkisinde kontrolden çıkarak bölgedeki bir dinlenme tesisinin girişindeki bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN İKİ KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlileri, bariyere saplanan araçta sıkışan sürücü ile yolcu İ.G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

