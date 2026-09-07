Düzce'de Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen TIR ile patpat çarpıştı. Çarpışmanın ardından TIR yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Düzce Valiliği'nden kazaya ilişkin şu açıklama geldi: "İlimiz Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır aracının patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. İhbarın alınmasının ardından emniyet, sağlık ve ilgili ekiplerimiz ivedi şekilde olay yerine intikal etmiş; yaralı vatandaşlarımıza ilk müdahaleler yapılarak sağlık kuruluşlarına sevkleri sağlanmıştır. Kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup, süreç ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz."

Kaynak: AA-DHA