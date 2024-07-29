Düzce’de 'Firarilere' Operasyon: 23 Kişi Tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 34 kişi gözlem altına alınırken 23’ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 kesici alet ve 174 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA