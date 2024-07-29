Düzce’de 'Firarilere' Operasyon: 23 Kişi Tutuklandı

Düzce’de yapılan şok denetimlerde 25 bin kişi sorgulandı. Sorgularda araması bulunan 34 şahıs gözaltına alınırken, bunlardan 23’ü ise tutuklandı.

Son Güncelleme:
Düzce’de 'Firarilere' Operasyon: 23 Kişi Tutuklandı

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız şok denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından 22-28 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 34 kişi gözlem altına alınırken 23’ü adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 5 adet kurusıkı, 5 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 kesici alet ve 174 fişek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz... İstanbul'a En Yakın Tatil Cenneti : Birçok Tatil Bölgesine Göre Çok Ucuz...
AKP'li Başkan İstifa Etti AKP'li Başkan İstifa Etti
İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım İbrahim Saraçoğlu Açıkladı : Yanıma Tek Bir Besin Alma Şansım Olsa, Onu Alırdım
Evinden 50 Ton Çöp Çıkarılmıştı... Yeniden Atık Biriktirmeye Başladı Evinden 50 Ton Çöp Çıkarılmıştı... Yeniden Atık Biriktirmeye Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar Kalamış Yat Limanı'nı Kaptıran Koç Holding'den Dev Adım: Parayı Oraya Yatıracaklar
Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor Yoğurdun İçine Bir Tutam Ekleyin: Terleme Sorununu Çözüyor, Vücuttaki İltihap ve Ödemi Kovuyor
Demirören’den CNN Türk’ün Netanyahu Yayınını Eleştiren Habere Erişim Engeli O Yayın Sonrası Demirören Ailesi Mahkemeye Koştu!
10 Yıldır Komadaydı! Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Kenan Işık Hayatını Kaybetti
Mansur Yavaş'tan İktidara 'SGK Borcu' Tepkisi: 'Yönetemiyorsunuz, Suçu Başka Yerlere Atıyorsunuz' 'Müflis Tüccar Gibi Eski Defterleri Karıştırıyorsunuz'