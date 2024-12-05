Düzce'de En Tatlı Hasat! Humuslu Topraklarda Yetişiyor, Trileçenin Tadını Şahlandırıyor

"KABAĞIN TOHUMU VE RENGİ FARKLIDIR"

Üretici Murat Yılmaz, kabak hasadının tamamlandığını ve ürünlerin satışa sunulduğunu belirtti. Kabak seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kabağın görüntüsü sert olmalı ve rengi tazeliğini belli eder. Ancak zamanla rengini kaybeden kabakların içi çürüyebilir. Bizim yetiştirdiğimiz kabağın tohumu Afyonkarahisar yöresine ait ama bölgemizdeki humuslu topraklar nedeniyle Düzce kabağı daha açık renkli ve kendine özgü bir lezzete sahip."

Yılmaz ayrıca, Afyonkarahisar kabağının renginin daha koyu olduğunu ve bu özelliklerin kabağı ayırt etmekte önemli bir kriter olduğunu ifade etti.