Düzce'de En Tatlı Hasat! Humuslu Topraklarda Yetişiyor, Trileçenin Tadını Şahlandırıyor
Düzce'nin verimli humuslu topraklarında yetişen ve kendine has aromasıyla tanınan bal kabağı, hasadın ardından tezgahlardaki yerini aldı. "Düzce kabağı" olarak bilinen bu ürün, kilosu 10 liradan alıcı bulurken, özellikle lezzetini bilen tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Bal kabağı, tatlılardan kompostoya, hatta trileçeye kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Ünü bölge sınırlarını aşan Düzce kabağı, Türkiye'nin dört bir yanından talep görmeye devam ediyor.
"KABAĞIN TOHUMU VE RENGİ FARKLIDIR"
Üretici Murat Yılmaz, kabak hasadının tamamlandığını ve ürünlerin satışa sunulduğunu belirtti. Kabak seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri açıklayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Kabağın görüntüsü sert olmalı ve rengi tazeliğini belli eder. Ancak zamanla rengini kaybeden kabakların içi çürüyebilir. Bizim yetiştirdiğimiz kabağın tohumu Afyonkarahisar yöresine ait ama bölgemizdeki humuslu topraklar nedeniyle Düzce kabağı daha açık renkli ve kendine özgü bir lezzete sahip."
Yılmaz ayrıca, Afyonkarahisar kabağının renginin daha koyu olduğunu ve bu özelliklerin kabağı ayırt etmekte önemli bir kriter olduğunu ifade etti.
BAL KABAĞININ ZENGİN KULLANIMI
Düzce kabağının en çok tatlı yapımında tercih edildiğini belirten Yılmaz, kabağın kullanım alanlarına ilişkin şunları söyledi:
"Kabak tatlısı başta olmak üzere böreklerde, hatta farklı yörelerde özgün yemeklerde kullanılıyor. Hatta kabağın dönerini yapanlar bile varmış. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama biz genelde tatlısını yaparız. Böreklerde de kullanımı oldukça yaygın."
Lezzeti ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Düzce kabağı, hem tatlı severlerin hem de farklı tarifler denemek isteyenlerin gözdesi olmaya devam ediyor.