Düzce'de 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Feci Kaza Saniye Saniye Kamerada
Düzce'de fındık işçilerinin bulunduğu patpat diye tabir edilen tarım aracı ile tırın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi.
KORKUNÇ KAZADA 4 ÖLÜ
Kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR ORTAYA ÇIKTI
Kazada patpat aracının sol şeritte ilerlerken tırın bir andan yoldan çıkarak önce patpat denilen tarım aracına çarptığı ardından da yoldan çıktığı görülüyor.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: