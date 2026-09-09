Düzce'de 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Feci Kaza Saniye Saniye Kamerada

Düzce'de fındık işçilerinin bulunduğu patpat diye tabir edilen tarım aracı ile tırın karıştığı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 9 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 7 Eylül günü akşam saatlerinde meydana geldi.

KORKUNÇ KAZADA 4 ÖLÜ

Kara yolunda tır ile patpatın karıştığı kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Kazada patpat aracının sol şeritte ilerlerken tırın bir andan yoldan çıkarak önce patpat denilen tarım aracına çarptığı ardından da yoldan çıktığı görülüyor.

Düzce'de Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve YaralıDüzce'de Katliam Gibi Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve YaralıGüncel

Kaynak: İHA

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