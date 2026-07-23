Düzce’de 20 Yıllık Çerkes Geleneği: Bayramcı Köyü Turnuvası Bu Yıl Fahri Ayyıldız Anısına

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Düzce'de çeyrek asra yaklaşan köklü bir spor geleneği yeniden file önünde hayat buldu. Düzce Adige Kültür Derneği’nin organize ettiği ve pandemi dönemindeki 2 yıllık mecburi ara hariç kesintisiz devam eden Bayramcı Köyü Geleneksel Voleybol Turnuvası, bu yıl 20. kez kapılarını açtı.

Köye büyük emekleri geçen Fahri Ayyıldız’ın anısına düzenlenen turnuva, her akşam yüzlerce seyirciyi ve sporcuyu aynı sahada buluşturarak bölgedeki sosyal dayanışmayı zirveye taşıyor.

FARKLI ŞEHİRLERDEN KÜLTÜR VE SPOR İÇİN GELDİLER

Bayramcı Köyü’nde yükselen voleybol heyecanı sadece çevre köylerin değil, şehir dışından gelen vatandaşların da odak noktası oldu.

Çerkes düğünü için Ankara'dan Düzce'ye gelen Derin Güzel, köy halkının organizasyona gösterdiği yoğun ilgiye hayran kaldığını belirtirken, Kayseri'den gelin gelerek Düzce'ye yerleşen Tuğçe Çiçek ise "Kayseri'de köyler birbirine uzak olduğu için bu tarz etkinlikler yapılamıyor, buranın voleybol kültürü gerçekten çok güzel" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

'UZUN SÜREDİR GÖRMEDİĞİM DOSTLARIMLA BURADA KARŞILAŞTIM'

Turnuvanın spor kimliğinin ötesinde çok güçlü bir sosyalleşme alanı sunduğunu belirten Parsis Çetin, uzun yıllardır görmediği dostlarıyla bu sahada hasret giderdiğini ifade etti. Zehra Çiftçi ise "Burada sadece tek bir kesim yok; yaşlılar, gençler, çocuklar ve kadınlar hep birlikte eğleniyor" diyerek turnuvanın birleştirici gücünü vurguladı.

9 KM UZAKTAKİ DAĞ KÖYÜNDEN HER AKŞAM GELİYORLAR

Etkinliği izlemek için 9 kilometre uzaklıktaki dağ köyünden her akşam üşenmeden Bayramcı'ya geldiklerini belirten Basri Yiğit, "Maçlar çok heyecanlı geçiyor, eşimizle dostumuzla sohbet ediyoruz, turnuva bitene kadar her akşam buradayız" dedi. Çocukluğunun bu turnuvalarla geçtiğini söyleyen oyuncu Elvan Erdoğan ve ilk kez sahaya çıkacak olan genç sporcu Baturalp Akbulut da geleneğin yaşatılmasından dolayı gururlu olduklarını ifade etti.

BÜYÜK FİNAL 18 AĞUSTOS’TA

Düzce’nin ve çevre illerin spor vizyonuna renk katan turnuvada bu yıl tam 12 farklı köy takımı kupa için file önünde ter dökecek. Her akşam heyecan dolu maçlara ve kültürel kaynaşmalara sahne olan organizasyon, 18 Ağustos Salı günü oynanacak olan dev final müsabakaları ve kupa töreniyle perdesini kapatacak.

Kaynak: İHA