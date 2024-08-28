Duyan Ankara ve İstanbul'dan Oraya Akın Ediyor! Arsada En İyi Kazandıran İlçe
Son yıllarda, Ankara ve İstanbul'dan farklı illere göç hızla artmaktadır. Bu göç dalgası içerisinde özellikle arsa yatırımları için tercih edilen ilçeler arasında belirli bir eğilim göze çarpmaktadır. Peki, arsada en iyi kazandıran ilçe hangisi?
Son yıllarda Ankara ve İstanbul'dan farklı şehirlere göçler artmış durumda. Bu göç dalgasının en çok etkilediği yerlerden biri de arsa yatırımları. Özellikle yatırımcıların dikkatini çeken konu ise arsada en iyi kazandıran ilçelerin hangisi olduğu.
Ankara ve İstanbul'dan farklı illere yapılan göçlerle birlikte arsa yatırımlarında da dikkatler farklı yerlere çevrilmeye başlandı. Bu durum özellikle arsada en iyi kazandıran ilçelerin belirlenmesi konusunda merak uyandırmış durumda.
haber240'un aktardığı bilgilere göre; Sakin bir yaşam sunmasının yanında Ankara’ya olan yakınlığı nedeniyle de şehir hayatına da yakın olacağınız bu ilçede yatırım yapan kazanıyor.
SAKİN ŞEHİR KAZANDIRIYOR
Ankara'ya sadece 1 saat 15 dakikalık mesafede yer alan Güdül, 23 köy ve 3 mahalleden oluşan gidenin dönmek istemediği noktaların başında gelir.
Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan bu ilçe, 2016 yılında Cittaslow ağına katılarak "Sakin Şehir" unvanını elde etmeyi de başarmış ve uluslararası platformda da tanınan bir ilçe haline gelmeyi başarmıştır.
Güdül, milattan önceki dönemlere ait oyulmuş mağaralar, Mzinos Şehri ve Sorgun Göleti gibi tarihi kalıntılar, ilçenin zengin tarihine ışık tutarak oldukça ilgi çekici hale geliyor. Güdül, tam da bu sayede hem tarih meraklıları hem de doğa severler için eşsiz bir keşif alanı sunuyor.
Sunduğu tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra yatırımcılar için de oldukça cazip bir seçenek olan Güdül, Ankara'ya yakınlığı, gelişen altyapısı ve sakin yaşam tarzı sayesinde emlak değerleri hızla artıyor. Uzmanlar, Güdül'de emlak yatırımı yapmanın kısa sürede yüksek getiri sağlayabileceğini öngörüyor.
Kaynaklar: Ensonhaber, Haber240