Duyan Akın Etti! 30 Ton Tane Dağıtıldı… Hepsi Ücretsiz

Elazığ'da bir esnaf, 30 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Tırla gelen karpuzu almak için sıraya giren vatandaşlar akın etti.

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Duyan Akın Etti! 30 Ton Tane Dağıtıldı… Hepsi Ücretsiz
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Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde hizmet veren metro mini hal işletmesi, dikkat çeken bir kampanyaya imza attı.

Duyan Akın Etti! 30 Ton Tane Dağıtıldı… Hepsi Ücretsiz - Resim : 1

İşletme sahibi Veysel Bozkuş'un girişimiyle, işletmenin önüne getirilen bir tır dolusu karpuz vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Salı ve cumartesi günleri "Halk Günü" kapsamında indirimli ve ücretsiz ürünler sunan işletme, bu kez tırla getirilen 30 ton karpuzu halka ikram etti. Etkinlik kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Etkinlikten memnun kalan vatandaşlar, işletmeye ve işletme sahibine teşekkür etti. İşletme sahibi Bozkuş ise, "Vatandaşa katkımız olsun istedik, alıp yiyenlere afiyet bal şeker olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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