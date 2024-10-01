Durdurulan Araçtan Tarihi Eserler Çıktı!

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Atatürk Mahallesi Müderris Osman Efendi Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ekipleri tarafından yapılan denetim sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 4 mermi, ruhsatsız tüfek ve tüfeğe ait 4 fişek, Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 27 sikke, 1 yüzük, 1 demir halka, 1 broş demir halkası ve 3 demir materyal bulundu. Malzemelere el konulurken, araç sahibi A.K. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA