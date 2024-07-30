Durakta Şüpheli Paket Alarmı
Sakarya'da şüpheli paket polisleri harekete geçirdi. Erenler ilçesinde otobüs durağında unutulan çantadan eşya çıktı.
Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana gelen olayda, unutulan çantayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bomba ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı.
Ulaşıma kapanan yolda bomba imha uzmanının fünye ile patlattığı çantadan eşyalar çıktı. Yapılan incelemelerin ardından trafik normal seyrine dönerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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