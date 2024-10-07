'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Çarptı

Batman'da 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motosikletli bir polise çarparak kaçtı. Ağır yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Çarptı

Batman'da Merkez Aydınkonak Mahallesi Körük Kavşağı'nda asayiş uygulaması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, motorsikletli polise çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis memuru ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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