‘Dur’ İhtarına Uymayan Sürücü Duvara Çarptı

Olay, Lüleburgaz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı suçundan yakalaması olan T.A. isimli şahsın için emniyet ve jandarma ekipleri evinin önüne geldi. Emniyet güçlerinin geldiğini fark eden T.A isimli şahıs, bir minibüse binerer hızla kaçmaya başladı. Emniyet güçleri ile minibüsün arasında yaşanan kovalamacanın ardından araç lastiğine ateş edilerek durdurulabildi.

Olayda, direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen sürücü Gündoğu Mahallesi Turgut Sokak’taki bir binanın bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından ise olay yerinden kaçmaya çalıştığı öğrenilen T.A. polis ve jandarma ekiplerince uzaklaşamadan yakalandı.

Kaynak: İHA