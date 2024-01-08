"Dur" ihtarına uymayan silahlı şüpheli yaralı olarak yakalandı

Şanlıurfa’da "dur" ihtarına uymayan silahlı şüpheli, mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak yakalandı.

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"Dur" ihtarına uymayan silahlı şüpheli yaralı olarak yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Demir İzzet Caddesi üzerinde yaşandı. Mahalle bekçileri, belinde tabanca olan bir şüpheliyi durdurarak aramak istedi.

Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, iddiaya göre belinden çıkardığı silahla bekçilere ateş açtı. Bekçilerin bacağından vurduğu şüpheli, polis gözetiminde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yoldan geçen bir şüpheli de iddiaya göre, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan seken kurşunla yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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