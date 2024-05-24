'Dur' ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı

Edirne’de polisin "dur" ihtarına uymayan Bulgar plakalı otomobilin içinden 14 kaçak göçmen, kaçan sürücü ve yanındaki 2 kişiyle birlikte toplam 17 kişi çıktı.

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin içinden 17 kişi çıktı

Edirne’de polis ekipleri CB 2356 TH Bulgar plakalı otomobili İstasyon Mahallesi Güney çevre yolunda durdurmak istedi. Şüpheli otomobilin daha önce de defalarca uygulama noktalarında polis ekiplerinin "dur" ikazında bulunmasına rağmen sürekli kaçtığı öğrenildi. Kaçan otomobil yaşanan kovalamaca sonucu trafik polislerinin ekip otosuna çarparak durduruldu. Durdurulan otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan 2 kişi ise yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, otomobilin içinde aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 14 düzensiz kaçak göçmenin olduğunu tespit etti.

Tıka basa adeta istiflenerek otomobilin içine doldurulan göçmenlerin halsiz olduğu ve ayağa kalkmakta zorluk yaşadıkları görüldü. Ayrıca, otomobilin bagajında Meriç Nehri üzerinden göçmenlerin geçiş yapması için de bot bulundu.

Polisler, 1’i Iraklı, 6’sı Suriyeli ve 7’si Filistinli toplam 14 düzensiz kaçak göçmeni hastane kontrolünün ardından gerekli işlemlerini yapmak üzere emniyette götürdü. Öte yandan otomobilin içinde göçmenleri terk ederek kaçan sürücü ve 2 kişiyi bulmak için inceleme başlattı.

Göçmenlerin emniyetteki işlemlerinin adından ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem" Türkiye'yi terk eden Can Yaman'dan herkesi hayrete düşüren karar! "Asla kabul etmem"
Berat Albayrak aylar sonra orada görüntülendi Berat Albayrak aylar sonra orada görüntülendi
Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje
TİP'li başkandan öz dayısına 27 bin TL'lik 'kaçak inşaat' cezası TİP'li başkandan öz dayısına 'kaçak inşaat' cezası
ÇOK OKUNANLAR
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kavga etti
Haluk Bilginer'den sevindiren haber: ABD yapımı fenomen dizinin uyarlamasıyla ekranlara dönüyor Usta oyuncu Haluk Bilginer'den sevindiren haber
Mert Hakan Yandaş'tan PFDK'nın cezasına 'emojili' tepki Mert Hakan Yandaş'tan PFDK'nın cezasına 'emojili' tepki
Milli dağcı Tunç Fındık sınır tanımıyor: Everest zirvesini üçüncü kez fethetti Milli dağcı Tunç Fındık'tan tarihi başarı: Sınır tanımıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi YÖK, yönetmelikteki tartışmalı maddeyi yeniden düzenledi