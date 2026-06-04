Dur İhtarına Uymayan Belediye Başkanı Kaza Yaptı: Kanında 1,99 Promil Alkol Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, otoyol jandarması, 29 Mayıs'ta saat 22.40 sıralarında seyir halindeki bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç, jandarma personelince takibe alındı.

DUR İHTARINA UYMAYAN BAŞKAN KAZA YAPTI

Başkan Yalçin'in kullandığı ve Yaygın Belediye Başkanlığına ait olduğu belirlenen resmi araç, Etimesgut ilçesi Devlet Mahallesi Mustafa Kalfaoğlu Caddesi'nde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Resmi araçta bir, diğer araçta ise 5 kişinin olduğu belirlendi. Kazada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

1,99 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaza sonrası alkolmetreye üflemeyi reddeden Yalçin'in, Etimesgut Devlet Hastanesi'nde yapılan kan testinde 1,99 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Yalçin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA