'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı
Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden kadın cesedi çıktı. Sürücünün eşini silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.
Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından ceset çıktı.
Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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