'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilden kadın cesedi çıktı. Sürücünün eşini silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi.

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'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı

Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Aracın bagajından ceset çıktı.

'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı - Resim : 1

Polisin çalışması sonucu, aracı kullanan Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'i Eyüpsultan'da silahla öldürdükten sonra aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Şüpheli gözaltına alındı.

'Dur' İhtarına Uymadı, Bagajdan Kadın Cesedi Çıktı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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