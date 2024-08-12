Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek

Dünyadaki küresel tahıl ticaretinin tehlikeye girmesinin ardından birçok üniversite, soğuk ve kuraklığa karşı dirençli süper buğday üretimi için kolları sıvadı. Ürün kalitesi oldukça yüksek arpa ve buğday yetiştirilmesi için uzun süredir çalışan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğretim üyeleri, dünyayı derinden etkileyecek bir çalışma yürütüyor.

Dünyanın Gözü Türkiye'deki Bu Tarlada! Başarılırsa Tarihe Geçilecek - Resim: 1

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ortaya çıkan küresel kıtlık krizi, özellikle Türkiye'nin de taraf olduğu 'Karadeniz Tahıl Girişimi' gibi anlaşmalar ile çözülmeye çalışıldı.

Ortaya çıkan kuraklık riski, dünyanın dört bir yanındaki üniversiteleri bu tür durumlara karşı bağışıklı olacak buğdayların üretilmesi için yeni çalışmalara iterken, Sivas'ta dünyanın ilgiyle izlediği gelişmeler yaşandı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal AR-GE Merkezinde ıslah çalışmaları kapsamında ekilen 3 bin 500 adet buğday ve arpanın hasadı yapıldı. Kıtlığa son verilmesi hedeflenen çalışmada ilk sonuçlar uzmanları bile şaşırttı.

SONUÇLAR TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTACAK KADAR İYİ

Uzun süredir yürütülen çalışmaların sonucunda, üniversitenin 250 dekarlık uygulama tarlasında kuraklık, soğuk ve hastalıklara dirençli 3 bin 500 çeşit adayından elde edilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi. Çalışmayla gelecekte dünyayı bekleyen kuraklık ve kıtlık tehdidine karşı önlem alınması hedefleniyor.

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