Dünyanın Gözü Bu Çatıda! Gezmek İçin Akın Akın Geliyorlar, Filmlere Bile Konu Oldu

İstanbul’un kalbinde yer alan ve dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı, tarihi dokusuyla olduğu kadar çatısı ile de ilgi çekiyor. ‘Kedi yolu’ olarak adlandırılan Kapalıçarşı'nın ünlü çatısı, hem yerli hem de yabancı turistlerin keşfetmek istediği bir yer haline geldi fakat bu deneyim için randevu almadan yukarı çıkmak mümkün değil.

HEM YERLİ HEM DE YABANCI TURİSTLER İÇİN FIRSAT

Kapalıçarşı, 45.000 metrekarelik devasa alanında 3.600 dükkan ve 22 kapısıyla adeta bir labirenti andırıyor. Restorasyon çalışmaları devam ederken, özellikle çatıda düzenlenen özel turlar büyük ilgi görüyor. Bu turlar, İstanbul’un tarihi güzelliklerini farklı bir açıdan seyretme fırsatı sunarken, çatıdan şehri izlemek isteyen turistler sosyal medyada Kapalıçarşı, Süleymaniye, İstanbul ve Eminönü gibi etiketlerle fotoğraflar paylaşıyor. Böylece çarşının çatıları da dünya çapında tanınan bir turistik cazibe haline geliyor.