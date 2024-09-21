Dünyanın Gözü Bu Çatıda! Gezmek İçin Akın Akın Geliyorlar, Filmlere Bile Konu Oldu
Sadece çatı deyip geçmeyin. İstanbul'un en ünlü çatısı olarak biliniyor. Hem dünyanın her yerinden bu çatıyı görmek için geliyorlar hem de filmlere konu oluyor. Bu çatıda tur atmak o kadar kolay değil önce randevu almak gerekiyor.
Kaynak: AA
İstanbul’un kalbinde yer alan ve dünyanın en büyük kapalı çarşılarından biri olan Kapalıçarşı, tarihi dokusuyla olduğu kadar çatısı ile de ilgi çekiyor. ‘Kedi yolu’ olarak adlandırılan Kapalıçarşı'nın ünlü çatısı, hem yerli hem de yabancı turistlerin keşfetmek istediği bir yer haline geldi fakat bu deneyim için randevu almadan yukarı çıkmak mümkün değil.
HEM YERLİ HEM DE YABANCI TURİSTLER İÇİN FIRSAT
Kapalıçarşı, 45.000 metrekarelik devasa alanında 3.600 dükkan ve 22 kapısıyla adeta bir labirenti andırıyor. Restorasyon çalışmaları devam ederken, özellikle çatıda düzenlenen özel turlar büyük ilgi görüyor. Bu turlar, İstanbul’un tarihi güzelliklerini farklı bir açıdan seyretme fırsatı sunarken, çatıdan şehri izlemek isteyen turistler sosyal medyada Kapalıçarşı, Süleymaniye, İstanbul ve Eminönü gibi etiketlerle fotoğraflar paylaşıyor. Böylece çarşının çatıları da dünya çapında tanınan bir turistik cazibe haline geliyor.
563 YILLIK TARİHİ YAPININ FARKLI BİR YÜZÜ
1461 yılında inşa edilen Kapalıçarşı, 563 yıllık tarihiyle İstanbul’un simgelerinden biri. Restorasyon süreciyle birlikte çatının daha görünür ve düzenli hale getirilmesi, turistlerin bu alana olan ilgisini daha da artırdı. Kurtulmuş, bu faaliyetin Kapalıçarşı’nın dünya çapında bilinirliğini artırdığını ve İstanbul’u farklı bir perspektiften görme fırsatı sunduğunu aktardı.
ÇATI TURLARINDA YAŞ SINIRLAMASI
Kapalıçarşı çatısında düzenlenen turlara 15 yaş altı çocuklar ve 80 yaş üstü yetişkinler kabul edilmiyor. Turistler yukarı çıkmadan önce ferdi sigorta yapılıyor ve acenteler aracılığıyla organize edilen turlar on kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Her turun süresi 20 dakika olup, geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğu ifade ediliyor. Geçen yıl Kapalıçarşı’nın 44 milyon ziyaretçi ağırladığını belirten Kurtulmuş, hedeflerinin 50 milyon ziyaretçiye ulaşmak olduğunu aktardı.
FİLMLER VE DİZİLERE İLHAM VEREN BİR MEKAN
Kapalıçarşı'nın dünyaca ünlü "kedi yolu" çatısı sadece turistlerin ilgisini çekmekle kalmıyor, aynı zamanda birçok film ve diziye de ev sahipliği yapıyor. Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, bu çatıda çekilmiş yapımların olduğunu ve film sektöründen yoğun teklifler aldıklarını belirtti. Özellikle, ünlü aktör Daniel Craig’in başrolünde oynadığı James Bond serisinin "Skyfall" filmi, çarşının çatısında çekilen en dikkat çekici projelerden biri olarak öne çıkıyor. Kurtulmuş, bu tarz projelerin gelecekte de devam edeceğini düşündüğünü ve çatının korunarak bu çekimlerin gerçekleştirileceğini söyledi.
KAPALIÇARŞI'NIN YENİ YÜZÜ
Kapalıçarşı'nın restorasyon süreci hızla devam ederken, çatının 1. etabı tamamen tamamlanmış durumda. Kurtulmuş, çatının tamamen bittiğini ve yer altı atık su ve temiz su kanallarının da yenilendiğini ifade etti. Ancak Mahmutpaşa çıkışında bazı problemler yaşandığını ve bu sorunların kısa sürede çözüleceğini belirtti. Restorasyon çalışmalarının Fatih Belediyesi ve Kapalıçarşı yönetimi iş birliği ile güçlü bir protokol çerçevesinde yürütüldüğünü aktardı.
TANINIRLIK ARTIYOR
Restorasyonun ardından Kapalıçarşı’nın daha da tanınır hale geleceğini ifade eden Kurtulmuş, bu tarihi yapının görünürlüğünü ve dünya çapında bilinirliğini artırmak için çalışmaların süreceğini belirtti. Kapalıçarşı’nın tarihi dokusu korunarak yapılan bu yenileme çalışmaları, İstanbul’un turizm potansiyelini daha da güçlendirecek.
Kapalıçarşı’nın çatısı, sadece eşsiz manzarasıyla değil, aynı zamanda film yapımcılarının ilgisini çeken etkileyici atmosferiyle de öne çıkıyor. Restorasyon süreciyle birlikte, bu tarihi mekanın daha fazla proje ve turist çekmeye devam edeceği öngörülüyor.