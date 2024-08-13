Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Paris 2024'te elde edilen 4.lük ile bugüne kadar olimpiyatlardaki en yüksek derecesine ulaşan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, milyonlarca insanın voleybola ilgi duymasını sağladı. Voleybolun daha popüler hale gelmesiyle birlikte oyunculara ödenen ücretlerde de artış görüldü. Dünyada en çok kazanan voleybolcular listesine Türkiye'den 2 yıldız isim girme başarısı gösterdi.
Geçtiğimiz yıl Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Şampiyonasını kazanarak tarihi başarılara imza atan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris'te yapılan Olimpiyat Oyunları'nda dördüncü olarak tarihi bir başarıya imza attı.
Son yıllarda hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde yaşanan başarılar ile milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği bir spor haline gelen voleybol, aynı zamanda dünyada da gün geçtikçe daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Bu durum başarılı sporcuların yeni reklam anlaşmalarına ve daha yüksek transfer bedellerine imza atmasını sağlarken, voleybolcuların kazandığı ücretler dudak uçuklatmaya başladı.